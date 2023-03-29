Бывший госсекретарь США Помпео на следующей неделе приедет в Украину - Politico
Бывший госсекретарь США Майк Помпео приедет в Киев 3 апреля.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на двоих людей, осведомленных о поездке.
Пока не ясен ни маршрут Помпео ни то, намерен ли он в Киеве встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Это возможность для Помпео, потенциального кандидата на выборах 2024 года, продемонстрировать свою поддержку Украине, которая отбивается от России, и выделиться среди таких кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались о бедственном положении Киева", - пишет издание.
Напомним, возможные кандидаты в президенты США от республиканцев - Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп - высказались за урезание помощи Украине.
Губернатор Флориды заявил, что дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией" не входит в число американских интересов.
А Трамп в интервью заявил, что позволил бы России захватить часть Украины, чтобы не допустить войны или же остановить ее. Однако эти заявления были вырезаны из эфира.