Бывший госсекретарь США Майк Помпео приедет в Киев 3 апреля.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двоих людей, осведомленных о поездке.

Пока не ясен ни маршрут Помпео ни то, намерен ли он в Киеве встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это возможность для Помпео, потенциального кандидата на выборах 2024 года, продемонстрировать свою поддержку Украине, которая отбивается от России, и выделиться среди таких кандидатов, как Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, которые более скептически высказывались о бедственном положении Киева", - пишет издание.

Напомним, возможные кандидаты в президенты США от республиканцев - Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший президент Дональд Трамп - высказались за урезание помощи Украине.

Губернатор Флориды заявил, что дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией" не входит в число американских интересов.

А Трамп в интервью заявил, что позволил бы России захватить часть Украины, чтобы не допустить войны или же остановить ее. Однако эти заявления были вырезаны из эфира.