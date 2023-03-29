Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал о редком черном аисте, который водится в зоне отчуждения ЧАЭС.

Пост о птице появился в Фейсбуке организации.



В отличие от белого аиста черный – это птица, которая никогда не селится рядом с человеческим жилищем. Тем не менее люди всегда интересовались антиподом белых аистов.

Для гнездования эта большая птица выбирает глухие районы с большим количеством лесов и болот. Главное, чтобы были старые деревья с раскидистой кроной.

В Чернобыльском заповеднике черный аист – типичная гнездовая птица. Здесь проживает примерно 25 пар таких пернатых. На зиму они мигрируют в Африку, часто останавливаясь (иногда на всю зиму) на территории водно-болотных угодий Израиля.

Вид занесен в Красную книгу Украины.

Год назад мы писали, что в Чернобыльском заповеднике нашли гнездо черного аиста.

Также мы рассказывали, что заповедник уже посвящал пост этой птице.