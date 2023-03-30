Армения не поддержала пункт, касающийся войны в Украине, в итоговой декларации "Саммита за демократию", организованного США.

В этом пункте осуждались гуманитарные последствия военных действий России против Украины, содержалось требование немедленного вывода российских войск и привлечения виновных в ответственности.

В правительстве Армении заявили, что этот пункт декларации "не отражает все конфликты и кризисы" и "не затрагивает факт актов агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и оккупации отдельных частей суверенной территории Армении".

Помимо Армении, этот пункт не поддержали Индия и Мексика.

Ранее Армения признала юрисдикцию МУС и может арестовать президента РФ Путина в случае приезда. Россия назвала планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС абсолютно неприемлемыми.

Напомним, что ЮАР приглашает Владимира Путина на саммит БРИКС, несмотря на ордер МУС.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

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