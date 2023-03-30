Правительство Северной Македонии рассмотрит вопрос передачи Украине вертолетов Ми-24 общей стоимостью около 30 миллионов евро.

Об этом заявила министр обороны страны Славянка Петровская во время своего выступления 24 марта на телеканале Alsat.

По ее словам, Генштаб страны уже проанализировал вопрос о том, может ли Северная Македония передать вертолеты Ми-24. На ближайшем заседании правительство рассмотрит предложение для принятия решения, согласно которому власти передадут Украине 12 вертолетов. Петровская подчеркнула, что такой шаг не повлияет на боеспособность Сухопутных войск страны.

"Это техника, которую украинская армия умеет использовать, техника, которая по нашим планам модернизации уже находится в конце ее использования, она не будет составной частью нашего вооружения, и очевидно, что в течение короткого периода нам придется поручить ее уничтожить", — сказала министр.

Что касается финансовых последствий, Петровская подчеркнула, что всего передадут вертолетов на сумму около 30 миллионов евро.

Ранее мы рассказывали, что ВСУ переделали транспортные вертолеты Ми-8 в ударные, поэтому они летают без брони и систем наведения.

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