На трассах в Ростовской области РФ образовалась огромная пробка из-за сильнейшего снегопада. Российские СМИ пишут, что автомобили стоят в ней уже более 10 часов.

Соответствующие видео публикуют Telegram-каналы.

Ростовская область – основной маршрут въезда и выезда из "ЛДНР" в Россию. Также через область пролегают линии снабжения группировки российских войск на Донбассе.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года Москву накрыл сильнейший за последние 80 лет снегопад.

Война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.