Недалеко от базы военно-воздушных сил США Эндрюс в штате Мэриленд замечен вооруженный мужчина. Объект перевели в режим локдауна.

Об этом заявили представители базы.

"Поступила информация о вооруженном человеке возле корпуса базы. Держитесь подальше от жилых корпусов. Инициирована процедура локдауна. Неизвестный – белый мужчина в фиолетовой толстовке, черных шортах с винтовкой типа AR-15 без оранжевого наконечника", – говорится в заявлении.

На базе Эндрюс базируется борт номер один президента США.

4 февраля 2021 года неизвестный уже проникал на территорию этой охраняемой базы и даже на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который используют для полетов члены американской администрации и высокопоставленные военные. Он был задержан только после окончания пятичасовой "экскурсии".

В середине января мы писали, что в США с начала года произошло 30 случаев массовой стрельбы. Это в среднем два массовых расстрела в день.

В марте сообщали, что количество случаев массовой стрельбы в стране с начала года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.