Электросамокаты и моноколеса признали транспортными средствами в Украине.

Такой статус утвержден новым законом, подписанным президентом.

Следующим шагом должны стать изменения в правилах дорожного движения.

В законе учли рекомендации, наработанные украинским велосообществом. Он поможет упростить классификацию ДТП с участием такого транспорта.

Конструктивная скорость устройств не должна превышать 25 км/ч. Мощность устройств должна составлять до 1000 Вт.

Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала законопроект, который позволит штрафовать владельцев гироскутеров и самокатов за нарушение ПДД.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве разоблачили банду, ворующую электросамокаты для собственной сети проката.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.