Сразу 90 бывших сотрудников российской IT-компании - подрядчика российских спецслужб "Вулкан" теперь работают на Западе, в том числе в немецкой Siemens и в американской Amazon.

Об этом сообщает немецкая пресса.

Как утверждают журналисты, "Вулкан" по заказу Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки разрабатывает программное обеспечение для российских кибератак, управления "фабрикой троллей" и изоляции интернета. В Siemens пообещали провести внутреннюю проверку, но отказались назвать имя бывшего сотрудника "Вулкана", сославшись на защиту персональных данных.

Представитель концерна заявил, что в компании "серьезно относятся к этому и проведут проверку".

Бывшие работники "Вулкана" работают в облачном провайдере Amazon Web Services (AWS) и поставщиках услуг бронирования путешествий Booking и Trivago.

"Вулкан" специализируется на "анализе защищенности аппаратных и программных комплексов", а также "исследованиях безопасности микроэлектронных устройств", описывает свою деятельность сама компания. Этой работой фирма занимается по заказу российских спецслужб, утверждают на Западе.

Ранее мы писали, что в 2022 году масштабно обвалились крупнейшие компании США.

Также мы сообщали, что прошлой весной Siemens прекратила деятельность в РФ из-за войны в Украине.