Воронки и поврежденные дома. Появились фото и видео последствий удара по Дружковке
В Сети появилось видео последствий обстрела города Дружковки на севере Донецкой области, которая попала под удар.
Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.
На видео можно заметить воронки и многочисленные повреждения зданий.
Кроме того, издание "Суспильне Донбасс" показало фото разрушений в Дружковке после обстрелов.
Ранее мы публиковали видео с места удара РФ по Краматорску, где разрушено здание школы.
Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.