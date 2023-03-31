В Сети появилось видео последствий обстрела города Дружковки на севере Донецкой области, которая попала под удар.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы.

На видео можно заметить воронки и многочисленные повреждения зданий.

Кроме того, издание "Суспильне Донбасс" показало фото разрушений в Дружковке после обстрелов.

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