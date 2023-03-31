В последнюю ночь марта в турецкой Анкаре было аномально холодно. Температура воздуха опускалась до -9 градусов.

Об этом сообщают местные медиа.

Похолодание было значительным, и в центре города даже замерз фонтан.

Тем временем американское агентство климатических исследований NOAA прогнозирует аномально жаркое лето в Европе - по сути, уже второе подряд. По всем параметрам, в 2023 году мир ждет явление Эль-Ниньо - смещение теплых океанических вод. Во время его теплой фазы течение приносит тепло моря в более высокие широты, часть которого выбрасывается в атмосферу в результате испарения.

Ранее мы писали, что перед изменениями климата не устояла самая высокая гора в мире. Знаменитый ледник Эвереста Южное седло уменьшился вдвое. Его исчезновение отразится на жизни 200 миллионов человек, которые зависят от талой ледниковой воды в этом регионе. С проблемами также столкнутся будущие экспедиции на Эверест: таяние вызывает больше лавин. Между тем все климатические прогнозы для Гималаев предполагают продолжающееся потепление и потерю массивов льда.