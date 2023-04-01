Россия с сегодняшнего дня председательствует в Совете Безопасности ООН. Это произошло автоматически - никакого решения по этому поводу не принималось.

Страна-председатель Совбеза меняется каждый месяц. В марте это был Мозамбик, в мае Россию сменит Швейцария. Ротирование идет из состава государств-членов Совбеза по алфавитному порядку (в английском варианте).

Полномочия у страны-председателя ограничены. Ее представитель созывает, открывает и ведет заседания, подписывает принятые документы. Дипломаты из стран, возглавляющих Совбез, на месяц получают контроль и над его постоянными комитетами. Руководство остальных комитетов и рабочих групп ротируется иначе и не так часто. Глава Совбеза не может влиять на его повестку дня: она, по уставу, утверждается голосованием.

В Уставе ООН никак не прописано, что страна, ведущая войну, может быть ограничена в своих правах.

"Роль главы Совбеза ООН несколько преувеличивается, каких-то особых полномочий он не имеет и единолично не определяет повестку дня. Проект повестки дня готовит генеральный секретарь ООН, и председательствующий в Совбезе должен утвердить этот проект. Затем проект повестки дня уже должен утвердить Совет безопасности ООН в полном составе", - цитирует ВВС украинского дипломата, экс-посла в Великобритании Бориса Хандогия.

Постпредом России при ООН является Василий Небензя. В декабре 2022 года Россия запрашивала заседание Совбеза ООН по поводу поставок Украине западного оружия.