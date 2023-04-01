Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал сводку о военной ситуации на вечер 1 апреля.

Главное в вечерней сводке Генштаба:

В течение суток противник нанес два ракетных, 25 авиационных ударов, шесть обстрелов из РСЗО. Нанесены ракетные удары по гражданским объектам Дружковки и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты.

Наступательные действия ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны Украины отбили более 50 атак противника. "Горячими точками" остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Попытка наступления предпринимались:

на Лиманском направлении - в районах южнее Кременной и Верхнекаменского;

на Бахмутском направлении - в Бахмуте и Богдановке;

на Авдеевском и Марьинском направлениях - в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

Украинская авиация нанесла 8 успешных ударов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения, техники и 2 склада боеприпасов.

Ранее Генштаб опубликовал сводку о ситуации на утро 1 апреля и 31 марта Вооруженные силы Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 в последний день первого месяца весны.