В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 31 марта. Сообщается, что российские войска обстреливают Запорожье, а ВСУ отбили более 30 атак на четырех направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Самые ожесточенные бои идут за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

2. ВСУ отразили более 30 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Макеевки, Кременной, Дубравы, Белогоровки и Серебрянского лесничества;

Бахмутском – в Бахмуте;

Авдеевском и Марьинском – в районе Новобахмутовки, Авдеевки и Первомайского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 5 ракетных (в том числе по Запорожью) и 12 авиаударов, совершила более 20 обстрелов из РСЗО. Украинская ПВО уничтожила шесть БПЛА типа "Шахед-136".

5. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов.

Ранее мы писали, что силы ПВО сбили девять дронов-камикадзе, выпущенных РФ.

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