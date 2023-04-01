Генштаб ВСУ публикует сводку о военной ситуации на утро 1 апреля. За сутки было отражено 70 атак противника. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

На Лиманском направлении - попытки наступления РФ неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении продолжается штурм Бахмута, противник пытается взять его под полный контроль. Также отражены атаки в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское.

На Авдеевском и Марьинском направлениях бои шли вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка.

Как писала "Страна", в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего дома. По словам Сергея Гайдая, россияне продолжают атаковать Белогоровку, чтобы не пропустить ВСУ к Лисичанску.

По данным Минобороны, время в Бахмуте играет против РФ, которая "пошла на принцип и подняла ставки во вред себе".

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