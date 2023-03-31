Замминистра обороны Анна Маляр повторила тезис командующего сухопутными войсками Александра Сырского, что время в Бахмуте работает на пользу ВСУ.

Она написала, что "в Бахмуте время играет против врага", который "пошел на принцип в ущерб себе".

"Потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя. Впрочем, враг не отказался от своих планов, пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе", - написала Маляр.

Напомним, на прошлой неделе Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом.

При этом американский Институт изучения войны регулярно сообщает о постепенном продвижении войск РФ в Бахмуте.

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