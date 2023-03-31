"Враг заметно нервничает". Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
Командующий сухопутными войсками Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сырский заявил, что российские войска на некоторых участках "заметно нервничают".
По его словам, человеческого ресурса для штурмов украинских позиций у РФ остается меньше.
Напомним, на днях Сырский снова посетил Бахмутское направление.
Также сообщалось, что в МИД Украины перечислили четыре основных поля боя и назвали "ужасной" ситуацию в Бахмуте.
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