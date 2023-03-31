Командующий сухопутными войсками Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сырский заявил, что российские войска на некоторых участках "заметно нервничают".

По его словам, человеческого ресурса для штурмов украинских позиций у РФ остается меньше.

Напомним, на днях Сырский снова посетил Бахмутское направление.

Также сообщалось, что в МИД Украины перечислили четыре основных поля боя и назвали "ужасной" ситуацию в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 401-й день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

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