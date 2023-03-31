Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку в Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, российское командование применяет штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону ВСУ.

Однако силы обороны держат город и наносят россиянам значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника.

"Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами", – написал Тарнавский.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделений под Авдеевкой нет.

Также "Страна" писала, что, по данным американского Института изучения войны, войска РФ продвинулись в Бахмуте и под Авдеевкой.

В то же время российские военные сообщили о высоких потерях под Авдеевкой и заградотрядах, которые не дают отступить.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.