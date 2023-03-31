Авдеевка находится под постоянными обстрелами. Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку в Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, российское командование применяет штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону ВСУ.

Однако силы обороны держат город и наносят россиянам значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника.

"Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами", – написал Тарнавский.

Россияне пытаются окружить Авдеевку

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделений под Авдеевкой нет.

Также "Страна" писала, что, по данным американского Института изучения войны, войска РФ продвинулись в Бахмуте и под Авдеевкой.

В то же время российские военные сообщили о высоких потерях под Авдеевкой и заградотрядах, которые не дают отступить.

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