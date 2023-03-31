Российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку - Тарнавский
Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку в Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, российское командование применяет штурмовые группы ЧВК "Вагнер", обстреливает город из артиллерии и авиации, использует бронетехнику в попытках прорвать оборону ВСУ.
Однако силы обороны держат город и наносят россиянам значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника.
"Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами", – написал Тарнавский.
Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделений под Авдеевкой нет.
Также "Страна" писала, что, по данным американского Института изучения войны, войска РФ продвинулись в Бахмуте и под Авдеевкой.
В то же время российские военные сообщили о высоких потерях под Авдеевкой и заградотрядах, которые не дают отступить.
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