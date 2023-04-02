РФ не прекращает штурмовать Бахмут и пытается взять его под полный контроль. В района городе ВСУ отразили более 25 атак.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке с фронта.

Главное из сводки:

За минувшие сутки отражено более 70 атак противника. На Лиманском направлении - в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Также были бои в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечино. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник пытался наступать в районах Новокалиново, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского и Марьинки.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация на востоке Украины остается достаточно сложной. В Бахмуте россияне "пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не могут". Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.

В американском Институте изучения войны также проанализировали ситуацию в Бахмуте и под Авдеевкой Донецкой области на основе кадров с установленной геолокацией. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, показывают, что российские войска продвигались в южном и юго-западном Бахмуте.