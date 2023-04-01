Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация на востоке Украины остается достаточно сложной.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

В Бахмуте россияне "пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не могут".

Вокруг и в самом городе продолжаются жесткие бои.

"Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения", - заявила Маляр.

Ранее в Минобороны сообщили, что время в Бахмуте играет против РФ, которая "пошла на принцип и подняла ставки во вред себе".

Как писала "Страна", ВСУ отразили 70 атак РФ за сутки, противник пытается взять Бахмут под полный контроль.

Также мы писали, что в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего дома.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.