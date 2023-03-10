В Минобороны озвучили стратегические цели РФ в войне против Украины
Стратегические цели РФ остаются неизменными - уничтожение и захват Украины, заявила замглавы Минобороны Анна Маляр.
Сейчас, по словам Маляр, основные усилия РФ сосредоточила на востоке, пытаясь выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Впрочем, уже несколько месяцев им это не удается.
Ранее Анна Маляр заявила об активизации российской пропаганды вокруг Бахмута и перечислила три ее нарратива.
Еще в ноябре прошлого года в украинской разведке озвучили планы российской армии на ближайшее время.
Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.
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