Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото лисы, которая поймала и несет в зубах пернатый деликатес.

Снимок, сделанный фотоловушкой, опубликован в Фейсбуке организации.

Рыжей охотнице удалось добыть кого-то из крупных пернатых лесных обитателей - скорее всего, самку тетерева. На самом деле птицы для лисы - настоящий деликатес, ведь их удается поймать не так часто, и то лишь в случае, если жертва ослаблена, не летает или случайно зазевалась.

Вообще лиса всеядный хищник. Чаще всего она охотится на мышей, крыс, зайцев, кроликов, ящериц и даже насекомых. А если голодна, то может есть овощи, фрукты, ягоды, грибы.

Изредка лисы пробираются в деревенские курятники и убивают на ужин кур. Из-за этого зверь и имеет среди людей недобрую репутацию.

Ранее заповедник показывал фото лисы, которая пробирается по тропам, вытоптанным дикими лошадьми.

Также он публиковал фото лисицы, попавшей в кадр при мониторинге.