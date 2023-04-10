В США изучают сбой в работе систем наведения умных бомб JDAM в Украине, который связывают в том числе с влиянием российских сил.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы, как сообщается, Пентагона.

"В документе с пометкой "секретно" рассматривается, почему украинские бомбы, оснащенные JDAM, в последнее время не срабатывают. В нем предполагается, что взрыватели бомб не взведены должным образом и что могут быть проблемы с сигналом GPS, что может быть вызвано действиями российских глушителей", - говорится в материале.

Отметим, видео применения системы JDAM в Донецкой области появилось в начале марта. В описании к ролику говорилось, что бомбу скинули на российские позиции с помощью авиации. В конце месяца в ВСУ подтвердили использование "умных" авиабомб JDAM с системой наведения на цель.

Позже стало известно, что и Россия для ударов по Украине использует свои аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER.

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