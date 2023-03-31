В Воздушных силах ВСУ подтвердили использование Украиной "умных" авиабомб JDAM, оснащенных системой наведения на цель.

Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточные", - сообщил Игнат.

Он также заявил, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

Отметим, что видео применения системы JDAM в Донецкой области появилось еще в начале марта. В описании к ролику говорилось, что бомбу скинули на российские позиции с помощью авиации.

Позже стало известно, что и Россия для ударов по Украине использует свои аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER.

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