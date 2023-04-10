Украинские военные самолёты используют обычные автомобильные дороги как взлетно-посадочные полосы. В сети появилось соответствующее видео.

Как писала "Страна", первые словацкие истребители МиГ-29 уже защищают небо над Харьковом. Напомним, что 23 марта Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29.

Напомним, страны НАТО в июне проведут самые масштабные учения истребителей с участием 18 стран. Маневры пройдут в воздушном пространстве Германии с 12 по 23 июня под руководством ВВС страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.