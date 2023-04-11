Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-служба госпредприятия "Украэрорух" в ответ на прогноз Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года.

Как сказано в записи, информационное пространство Украины всколыхнула новость по поводу очередного прогноза Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года. В связи с этим предприятие не могло остаться в стороне и решило подробно проинформировать об особенностях подготовки прогнозов и перспектив открытия украинского неба.

По его словам, Евроконтроль - это Европейская организация по безопасности аэронавигации, объединяющая 41 страну и занимающаяся поддержкой Европейской авиации во всех ее аспектах. Подразделение STATFOR Евроконтроля дважды в год издает/обновляет семилетние прогнозы о воздушном движении во всех странах - членах организации и в целом по европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Опубликованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно: закрытии воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий, существенных ограничениях полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (из-за санкционных запретов), существенном уменьшении полетов в Польше, балтийских, скандинавских странах и увеличении интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон). Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, - из-за отсутствия на сегодняшний день других подтвержденных входных данных для прогнозирования.

"Однако важно понимать: Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, вроде непрогнозируемой экономической турбулентности, эскалации геополитической напряженности и других непредсказуемых событий, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

Поэтому, учитывая военную агрессию РФ на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования - то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, таких как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных", - объяснили в "Украэрорухе".

Там заверили, что несмотря на форс-мажор, вызванный военной агрессией, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве.

"Совместно с Евроконтролем разработан план мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, являющийся неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики Украины. Такой план включает полный спектр необходимых составляющих процесса: восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационную безопасность, подготовку персонала, сертификацию, взаимодействие с международными партнерами, финансирование и т.д.", - сказано в посте.

Ранее мы приводили прогноз Евроконтроля о том, что ограничения в воздушном пространстве Украины и России сохранятся до 2029 года.

Также мы писали, что из Украины продолжается эвакуация пассажирских самолетов.