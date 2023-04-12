Архидиакона Киево-Печерской Лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности. Он сломал крепление к видеокамере оператору телеканала.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

30 марта журналисты "Суспильного" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, схватил микрофон, сломал крепление к видеокамере и бросил его на землю.

После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность, считает следствие.





11 апреля обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как писала "Страна", по факту нападения на епископа УПЦ в Черновцах полиция открыла дело о хулиганстве. Напомним, в Черновцах прямо на улице прохожий избил епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиту (УПЦ), который находился вместе с несовершеннолетним сыном воина ВСУ.

Тем временем храмы УПЦ массово захватывают и переводят в ПЦУ.

10 апреля в Раде анонсировали создание законопроекта о переходе храмов УПЦ в ПЦУ.