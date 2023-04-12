В среду, 12 апреля, на территорию Киево-Печерской лавры вновь приезжала комиссия Минкульта.

Об этом "Стране" сообщили в УПЦ.

"Прихожане Лавры видели возле одного из корпусов и.о. директора заповедника, но представлял ли он министерскую комиссию - неизвестно. Так как до прихода представителей монастыря чиновник уже ушел. А все проживающие в интересующем Рудника корпусе в это время были на богослужении Страстной Среды", - заявили в УПЦ.

Исполняющий обязанности директора Заповедника Александр Рудник (обведен на фото ниже) был замечен возле одного из корпусов.

Известно, что комиссия Минкульта вызвала полицию и заявила о недопуске их к одному из корпусов Лавры после чего покинула территорию монастыря.

Сейчас у главного входа Лавры идет богослужение прихожан УПЦ.

Напомним, недавно сотрудники СБУ вызывали на допрос участницу акций против выселения УПЦ из Киево-Печерской Лавры Викторию Кохановскую.

Позже правозащитница рассказала, что СБУ допрашивали ее по делу митрополита Павла.

Напомним, наместника Киево-Печерской Лавры Павла отправили на два месяца под домашний арест, надев на него электронный браслет.