В Одессе местная жительница наклеила фамилию и инициалы советского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова на место, где ранее был его памятник.

Видео с женщиной опубликовали местные телеграм-каналы.

Остатки постамента памятника военачальнику расположены на углу улиц Небесной Сотни и Академика Глушко.

Вероятно, видео снято 10 апреля, когда отмечается годовщина освобождения Одессы от гитлеровских войск.

Этот памятник был украден с постамента в августе 2017 года. Тогда одесские активисты сняли бюст Жукова с постамента и подвесили его над Деволановским спуском. Затем памятник разбили, устроив ему, по их словам, публичную казнь.

Как мы писали, год назад в Харькове был демонтирован памятник этому советскому маршалу. Как тогда сообщил лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев в своем телеграм-канале, это сделало спецподразделение "Кракен".

А в январе Изюмская районная военная администрация приняла решение демонтировать мемориальную доску в честь Георгия Жукова. О демонтаже доски ходатайствовали жители общины и общественные организации.