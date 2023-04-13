Саудовская Аравия выступила за контроль официального Дамаска во главе с президентом Башаром Асадом над всей территорией Сирии.

Об этом говорится в заявлении глав МИД двух стран.

"Стороны указали на необходимость поддержки сирийских государственных институтов, расширения их контроля над сирийской территорией для прекращения присутствия вооруженных формирований и вмешательства извне во внутренние дела Сирии", - подчеркивается в заявлении.

Аналитики называют это заявление крайне знаковым, поскольку Саудовская Аравия была одним из главных спонсоров гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году.

Долгое время Эр-Рияд поддерживал различные группы повстанцев, включая Сирийскую национальную коалицию, Свободную сирийскую армию и другие вооруженные группы, которые боролись против правительства Башара Асада. Разгромить их удалось только после военной помощи Асаду со стороны РФ.

Напомним, что недавно при посредничестве Китая саудиты возобновили дипломатические отношения с Ираном. Теперь, похоже, та же история происходит с Сирией. Обе страны - союзники не только Китая, но и РФ по целому ряду вопросов.

Западные СМИ уже опасаются вхождения Саудовской Аравии - одного из крупнейших в мире поставщиков нефти - в орбиту Китая.