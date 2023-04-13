В четверг, 13 апреля, силы РФ нанесли три авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в городе Орехов Запорожской области.

Об это сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

"Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове", - написал Малашко.

На месте работают специалисты, масштабы повреждений уточняются.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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