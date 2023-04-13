Украину впервые посетил начальник объединенного штаба ВС Франции Тьери Бюркар.

Об этом главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в четверг, 13 апреля, в своем Telegram-канале.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на нужде Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах ПВО и F-16", – рассказал Залужный.

По его словам, ВСУ готовы делиться опытом с партнерами по ведению полномасштабной войны.

Ранее мы писали, что в середине марта Валерий Залужный сообщил Тьери Бюркару, что атаки российской армии идут по всему фронту.

Война в Украине продолжается уже 414-й день. Мы следим за новостями 13 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 413-го дня войны. Россияне, похоже, полностью захватили административный центр Бахмута и добились успехов под Кременной. Большой резонанс вызвало видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Washington Post пишет, что Украина отложила свое контрнаступление из-за погоды, медленных поставок техники, нехватки боеприпасов и слива документов Пентагона. А премьер Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом, а не весной.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что стало известно об Украине из "утечкек Пентагона".