Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Россия пытается расшатать и дестабилизировать ситуацию внутри Украины. При этом дал понять, что вместе с РФ этим занимается бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире телемарафона.

"У них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день. Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов", - заявил Данилов.

Кто именно намерен расшатывать ситуацию, Данилов прямо не сказал, но намекнул на Порошенко.

"Некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, Петр Порошенко проходит подозреваемым по делу о поставках угля в "ЛДНР", по которому проходит и Виктор Медведчук.

Ранее мы писали, что на сайте президента зарегистрировали петицию с требованием "возобновить расследование дел о деятельности Петра Порошенко".

Автор петиции предлагает привлечь к ответственности Порошенко и других чиновников, которые подписывали "Минские соглашения", "Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола", а также причастных к созданию схем поставок угля с территории "ЛДНР".