Россияне "глушат" американские бомбы Jdam, поэтому они показывают малую эффективность в Украине. Об этом пишет газета Politico.

Как уже сообщалось в утечках Пентагона, "умные" бомбы становятся жертвами российских радиоэлектронных помех, из-за чего часто не попадают в цель.

Но в некоторых случаях оружие также не взорвалось из-за технической проблемы, которую с тех пор устранили украинские военные. Как сообщается, не срабатывали взрыватели.

Как подтвердили газете официальные лица США, это оружие имеет более высокий, чем ожидалось, процент неразорвавшихся снарядов и неточных попаданий.

Более крупная проблема заключается в том, что Россия использует глушение GPS, чтобы помешать процессу наведения оружия. Американские официальные лица считают, что российские помехи приводят к тому, что JDAM, а иногда и другое американское оружие, такое как управляемые ракеты, не попадают в цель.

"Я действительно думаю, что могут быть опасения, что русские могут глушить сигнал, используемый для управления JDAM, что могло бы объяснить, почему эти боеприпасы не работают должным образом и как они работают в других зонах боевых действий", - сказал Мик Малрой, бывший сотрудник Пентагона и отставной офицер ЦРУ.

Ранее "Страна" публиковала первое видео использования ВСУ американской "умной бомбы" JDAM.

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