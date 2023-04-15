В пасхальное воскресенье, 16 апреля, в Украине будет теплая погода, однако в ряде областей возможны дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В западных регионах страны ночью ожидается +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

В северных и центральных областях Украины ночью столбики термометров покажут +5...+8 градусов, днем будет +11...+16 градусов. Вероятны небольшие дожди.

В Киеве ночью будет +6...+8 градусов, днем +13...+15 градусов, облачно с прояснениями.

На востоке страны ночью ожидается +1...+4 градусов, днем синоптики прогнозируют +11...+15 градусов, без осадков.

В южных регионах ночью будет +5...+10 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +12...+19 градусов. Возможны кратковременные дожди.

На всей территории страны ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за дождей поднялся уровень воды в Днепре. В результате оказались затоплены некоторые прибрежные районы, в частности, набережная на Никольской слободке на левом берегу.

А сегодня мэр столицы Виталий Кличко заявил, что уровень подтоплений в Киеве повышается, власти готовятся эвакуировать население из некоторых районов, прилегающих к Днепру.