В Госдуме РФ предложили обязать россиян декларировать наличку свыше миллиона рублей
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложили обязать россиян, владеющих более чем миллионом рублей налички (12,2 тысяч долларов) декларировать их происхождение.
В случае не выполнения этого требования - конфискация и штраф в двукратном размере от незадекларированной налички.
Объясняя в комментарии Mash инициативу, он в качестве примера назвал Ксению Собчак, которая в 2012 году хранила дома полтора миллиона евро.
Примечательно, что в субботу Следственный комитет отказался возбуждать против Ксении Собчак уголовное дело за "распространение фейков о государстве", которое ранее завела полиция.
Зато сегодня оппозиционера Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы.
Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года по делу о фейках про российскую армию после выступления в США перед законодателями штата Аризона. В частности, в своей речи он сказал: "Сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает бомбы на жилые районы, на больницы и школы".
Позже ему предъявили обвинения в организации деятельности нежелательной организации и госизмене.