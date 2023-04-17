Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман предложили обязать россиян, владеющих более чем миллионом рублей налички (12,2 тысяч долларов) декларировать их происхождение.

В случае не выполнения этого требования - конфискация и штраф в двукратном размере от незадекларированной налички.

Объясняя в комментарии Mash инициативу, он в качестве примера назвал Ксению Собчак, которая в 2012 году хранила дома полтора миллиона евро.

Примечательно, что в субботу Следственный комитет отказался возбуждать против Ксении Собчак уголовное дело за "распространение фейков о государстве", которое ранее завела полиция.

Зато сегодня оппозиционера Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы.

Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года по делу о фейках про российскую армию после выступления в США перед законодателями штата Аризона. В частности, в своей речи он сказал: "Сегодня весь мир видит, что путинский режим делает с Украиной. Он сбрасывает бомбы на жилые районы, на больницы и школы".

Позже ему предъявили обвинения в организации деятельности нежелательной организации и госизмене.