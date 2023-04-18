В Винницкой области СБУ задержала дочь бывшего "главы" Чернобаевки в Херсонской области, которая ранее получила подозрение. Заявлено, что она скрывалась под видом переселенки

Об этом сообщает СБУ.

По их данным, после захвата села 30-летняя женщина вступила в местную "администрацию", где по протекции отца возглавила "отдел", в котором занималась внедрением российских образовательных стандартов, привлекала педагогов к русификации учебных заведений и переводила их на расчет в рублях.

Также она принимала участие в пророссийских акциях и в конце июля - в форуме "мы вместе с Россией".

Ей инкриминируют ч.1 ст. 111-2 (пособничество оккупационной администрации страны-агрессора). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ей грозит 12 лет тюремного заключения.

Как сообщала "Страна", СБУ задержала в Киеве ведущего инженера "Антонова" за репосты в соцсетях.

Ранее СБУ сообщила о подозрении журналистке из Винницы, которая в 2014 году уехала работать в РФ.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.