Утечки из Пентагона показывают, что США прослушивали генсека ООН, а также то, что Гутерриш был недоволен организацией визита в Украину 8 марта.

Об этом сообщает The Washington Post.

Одна из причина недовольства в том что Владимир Зеленский на встрече с генсеком ООН организовал вручение медалей женщинам-военнослужащим.

В итоге из фотографий с мероприятия следовало, будто генсек ООН поздравлял украинских военнослужащих, что Гутерришу не понравилось.

Согласно одному из документов, Гутерриш "подчеркнул, что пытался не улыбаться все время" во время пресс-конференции в Киеве.

В документе присутствует разговор, в котором Гутерриш якобы сказал своему представителю, что он поехал в Украину, чтобы помочь, "но украинцы делают все, чтобы нас (вероятно, речь об ООН) ликвидировать".

В интервью пресс-секретарь Гутерриша Дюжаррик подтвердил, что генсек был "действительно неприятно удивлен", что церемонию награждения в Киеве включили в график визита генсека без предварительных консультаций. Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидировать", пишет Washington Post.

Напомним, генсек ООН поддержал продление зерновой сделки после 18 марта

Ранее в ООН сообщили, что в Украине может быть заминировано 30% территории, что сопоставимо по площади с 4,5 Швейцариями.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.