ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Такие сообщения были основаны на утечках документов из Пентагона.

Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", - сказал Дюжаррик.

"Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН", - подчеркнул представитель генсека.

Как мы писали, утечки из Пентагона показывают, что США прослушивали генсека ООН, а также, что Гутерриш был недоволен организацией своего визита в Украину 8 марта.

В слитых документах затрагивается много тем международной политики. Так, например, согласно этим утечкам, США ожидают начала украинского контрнаступления в конце апреля.