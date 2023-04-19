Украина призвала руководство британской нефтегазовой компании Shell ("Шелл") передать ей более одного млрд долларов от продажи ее активов в России в том случае, если сделка состоится.

Об этом пишет Politico.

В письме генеральному директору Ваэлю Савану от 18 апреля, с которым ознакомилось издание, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко призвал Shell поделиться с Украиной любой прибылью от потенциального выкупа Россией доли британской фирмы в сибирском предприятии по добыче ископаемого топлива.

"Если эта продажа будет завершена, это будет означать перевод более одного миллиарда долларов наличными в России на счета Shell. Это были бы кровавые деньги в чистом виде", - написал Устенко.

Ранее мы писали, что министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировые энергетические компании поделиться прибылью с Украиной. В частности, речь шла о пяти ведущих энергетических компаниях, среди которых - британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total.

Также "Страна" рассказывала, что проданный российским компаниям бизнес Shell и Pizza Hut заработает под новыми названиями.