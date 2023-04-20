Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году передал власть своему сыну Сердару, который стал новым президентом. А теперь хочет забрать у него власть обратно.

Об этом пишет Carnegie Politika.

Осуществив транзит власти, Гурбангулы Бердымухамедов, вероятно, рассчитывал "править из-за кулис".

Но на деле его сын, став президентом, перетянул на себя много полномочий, начал преследовать влиятельных родственников и встречаться с зарубежными партнерами, которые выстраивают связи теперь с ним, а не с его отцом. Кроме того, он обновил правительство, назначив несколько министров, обязанных именно ему своим повышением.

Такое двоевластие приводит к путанице в иерархии: ни общество, ни госаппарат не понимают, кто является реальным правителем страны. Например, туркменские чиновники путаются, кого стоит и не стоит сопровождать в зарубежных визитах, а государственные СМИ - сюжеты о ком показывать в первую очередь.

На все эти процессы отец решил ответить экстренной спецоперацией по возвращению себе реальной власти. Он затеял реформу, которая превращает возглавляемую им верхнюю палату парламента в надгосударственный орган с почти неограниченными полномочиями. Никакие изменения, в том числе кадровые, невозможно будет провести в обход нее, а президент в результате оказывается по своему влиянию где-то в одном ряду с министрами.

И если глава государства по каким-то причинам не справляется со своими обязанностями, то они автоматически переходят председателю новой надгосударственной палаты, то есть Бердымухамедову.

"История передачи власти в Туркменистане от отца к сыну и обратно может показаться забавной, но это редкий по своей яркости пример того, сколь хрупок процесс транзита в авторитарных системах. Даже если для него сложились идеальные условия, когда власть оставалась внутри одной семьи", - отмечает Carnegie Politika.

Как писала "Страна", ранее в Туркменистане заблокировали доступ к иностранным новостным сайтам.

А женщинам Туркменистана запретили красить волосы и делать косметические операции.