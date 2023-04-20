В четверг, 20 апреля, в Сети появилось видео со звуком интенсивной стрельбы в захваченной россиянами Новой Каховке на левом берегу Днепра.

Соответствующие кадры опубликовали Telegram-каналы.

Сообщалось, что видео появилось час назад.

Российские военные паблики заявляют, что Новую Каховку по-прежнему контролируют россияне, боев в городе нет, а на видео попала стрельба российских военных по подконтрольному Украине правому берегу Днепра.

Ранее мы публиковали видео и фото последствий сегодняшнего удара по Новой Каховке. На кадрах можно было заметить дома с выбитыми окнами и уничтоженное авто.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.