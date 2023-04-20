Жена харьковского олигарха Александра Ярославского Марина призналась, что они расстались.

Слухи о том, что пара не вместе, появились еще осенью. Тогда Марина съехала от мужа, захватив с собой детей. Ходили разговоры, что она была намерена подавать на раздел имущества. А сам харьковский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Металлист", покинул территорию Украины ещё до начала полномасштабной войны, после истории с машиной из его автопарка, насмерть сбившей мужчину (по одной из версий, за рулем был сам олигарх, что Ярославский отрицает).

Ярославский выехал в Англию, а его семья - во Францию.

Теперь же супруга Ярославского официально заявила о расставании.

"16 лет совместной жизни, столько всего пройдено вместе… Наши жизненные пути разошлись, мы расстались больше года назад", - написала она в Инстаграме.

Сейчас женщина находится в Нью-Йорке, она опубликовала фото прогулки с двумя дочерьми и сыном в Центральном парке.

Напомним, хозяин "Металлиста" был женат трижды, у него пятеро детей. Троих из них родила Марина, которая некогда была вице-мисс Харькова.

На днях стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально развелся с женой Евгенией Кулебой.

А прошлым летом российская тренер Ирина Винер развелась с миллиардером Алишером Усмановым.