Сегодня, 21 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, центральных и восточных областях пройдет умеренный дождь, на юго-востоке местами возможны грозы. На высокогорье Карпат также возможен небольшой дождь.

Днем температура воздуха составит 10-15 градусов, на Закарпатье до 19 градусов тепла. В Карпатах днем до 4-9 градусов тепла.

По данным синоптика Натальи Диденко, 21 апреля в большинстве областей Украины ожидается дождливая погода разной силы. Близость западного антициклона может предотвратить осадки на Волыни, Ровенщине и Львовщине.

Кроме того, будет порывистый ветер северо-восточного направления, иногда достигающий 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет отличаться в разных областях: в центральных областях, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганской ожидается холодная погода около +8...+12 градусов.

На юго-востоке и в западных областях воздух будет теплее, около +12...+16 градусов.

В Киеве также ожидается дождливая и ветреная погода, с температурой воздуха около +9...+10 градусов.

Напомним, что кратковременное похолодание в дальнейшем будет в пределах +12...+17 градусов, с периодическими дождями.

Напомним, что климатологи обещают, что этот год может стать самым жарким в истории.