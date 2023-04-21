Количество российских атак резко упало. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 21 апреля.
Главное в сводке:
1. В эпицентре боевых действий находится Бахмут.
2. ВСУ отбили 30 атак россиян. Отметим, что предыдущие недели в среднем было около 50-60 атак в сутки. Бои были на следующих направлениях:
- Купянском – в районе Лимана 1-го,
- Бахмутском – в Бахмуте и в районе Богдановки,
- Авдеевском – в районах Новокалиново, Степного и Невельского,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – в районе Угледара.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла два ракетных и 28 авиаударов, совершила 20 обстрелов из РСЗО. Для авиаударов использовались 12 ударных БпЛА типа "Шахед-136", восемь из них были уничтожены.
5. Авиация ВСУ нанесла один удар.
Ранее в "Укрэнерго" заверили, что энергосистема Украины не пострадала в результате ночной атаки "Шахедами".
Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.