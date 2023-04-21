Дорога, что связывает Бахмут с большой землей. Опубликованы спутниковые фото района Хромово
Появились спутниковые снимки района Хромово в окрестностях Бахмута (Донецкая область).
Их опубликовала частная американская компания Planet Labs, которая разрабатывает и производит миниатюрные спутники формата CubeSat и доставляет их в космос.
На снимках отчетливо видны последствия ведения активных боевых действий в районе.
Ранее сообщалось о тяжелой для украинской войск ситуации в районе трассы через Хромово, по которой гарнизон Бахмута снабжается с запада.
Прошла даже информация, что трасса уже перерезана. Но сами россияне это опровергают.
Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.