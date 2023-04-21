Франция отказалась предоставить Украине цифровую карту Беларуси, которая позволила бы истребителям или беспилотникам выполнять полеты над ее территорией на низких высотах.

Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

"Украинские власти запросили у Парижа цифровую карту территории Беларуси, которая является важным инструментом, позволяющим боевым самолетам или беспилотникам выполнять задачи на низких высотах", - пишет Le Monde.

Le Monde также сообщает, что в Париже, аргументируя свой отказ передать цифровую карту, заявили, что поддержка Украины со стороны Франции будет неизменной, пока это касается защиты украинской территории, однако не может быть и речи об участии в операциях на чужой территории.

Источники Le Monde в военных кругах также заявили, что Украина, несомненно, уже обращалась с просьбой о предоставлении карты Беларуси к другим членам коалиции.

Пилоты говорят, что карта (DTED) дает детальные характеристики препятствий - ЛЭП или ветряков. Кроме этого, карта определяет вражеские средства ПВО, радары и зенитные батареи.

"DTED объединяет все тактические данные для полета ночью или в условиях плохой видимости", - рассказал военный источник Le Monde.

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