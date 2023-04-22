В воскресенье, 23 апреля, в Украине будет теплая и облачная погода с прояснениями. В некоторых регионах возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, осадки ожидаются в восточных областях, в южной части страны, в Днепропетровской области, в Карпатах и регионах Прикарпатья.

В центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На западе страны ночью будет +1...+6 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В восточных регионах ожидается ночью +4...+8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13...+16 градусов.

В центральной и северной частях Украины ночью будет +4...+7 градусов, днем синоптики прогнозируют +13...+18 градусов.

На юге столбики термометров покажут +4...+9 градусов ночью и +14...+18 градусов днем.

В Киеве ожидается +5...+7 градусов ночью, днем потеплеет до +15...+17 градусов. Осадков не прогнозируется.

Ранее мы писали, что в пяти областях Украины фиксируют масштабные подтопления из-за повышения уровня воды в реках.

В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что катастрофического и масштабного затопления в Киеве не будет, вода уже начала отступать.