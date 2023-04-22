В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 22 апреля. Сообщается, что украинские военные отбили около 40 атак на трех направлениях, самым тяжелым участком фронта является направление Авдеевка - Марьинка.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. В течение суток противник нанес три ракетных, 24 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из РСЗО.

2. Отражено около 40 атак. Наступательные действия предприняты россиянами на следующих направлениях:

на Бахмутском - в районе Бахмута, Григоровки, Хромово и Ивановского;

на Авдеевском - в районе Новокалинового;

на Марьинском - в районе Марьинки.

3. Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, артиллеристы и ракетчики поразили три района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.

Кроме того, спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что россияне уменьшили давление на Угледар, однако направление Авдеевка - Марьинка остается очень тяжелым.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ отразили 24 попытки штурмов в районе Марьинки и Авдеевки.

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. В Марьинке появились штурмовые подразделения людей с криминальным прошлым. Раненых с поля боя они не эвакуируют, чтобы не отвлекаться от штурмов", – добавил Дмитрашковский.

Напомним, Россия заменила десантные войска под Марьинкой штурмовыми "подразделениями Z".

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