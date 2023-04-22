В субботу, 22 апреля, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из новой сводки украинского Генштаба:

Отражено 53 наземных атаки противника. Под Купянском - в районе Лимана Первого. А также под Белогоровкой в районе Северска. Россияне вели штурм Бахмута, а также соседних Григоровки и Богдановки. К западу от Донецка бои шли у Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского. Южнее россияне атаковали Марьинку и Угледар. Авиация противника нанесла 30 ударов, украинская - пять.

Ранее Замминистра обороны Анна Маляр подтвердила продвижение россиян в Бахмуте и на других неназванных направлениях. Однако в том же Бахмуте ВСУ удается и контратаковать. Что касается наступления РФ на других участках фронта, Маляр сообщает, что на большинстве из них врага удается сдерживать.

Кроме того, поступала информация о тяжелой для украинской войск ситуации в районе трассы через Хромово, по которой гарнизон Бахмута снабжается с запада.