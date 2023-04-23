Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал о событиях в городе по состоянию на утро 23 апреля.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

По словам Стрюка, люди не могут позвонить родным из-за отключения связи, уехать в другие города проблематично. Кроме того, добавляет он, оккупанты решили максимально ограничить распространение информации о событиях в Северодонецке и вокруг.

При этом среди десяти тысяч местного населения в Северодонецке осталось более тысячи детей, а предоставление медицинских услуг в городе – на уровне фельдшерской помощи.

Напомним, в феврале Стрюк говорил, что в оккупированном Северодонецке растет количество российских военных.

Тем временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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